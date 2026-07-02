Баррикады и экшн вместо песен: вышел тизер новой адаптации «Отверженных»

Studiocanal представил первый тизер-трейлер «Отверженных» — новой киноадаптации романа Виктора Гюго. В российский прокат картина Фреда Кавайе выйдет 15 октября.
В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этом фильме никто не поет. Вместо музыкальных номеров в тизере показаны поединки на мечах, тюремные камеры и революционный хаос Парижа XIX века. В начале ролика показывают юного Жана Вальжана, который проходит через жестокие годы заключения. Затем действие переносится к его новой жизни и преследованию со стороны инспектора Жавера, которого играет Тахар Рахим.
Роль Вальжана в зрелом возрасте исполнил Венсан Линдон. В актерский состав также вошли Ноэми Мерлан, Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн и Вассили Шнайдер. Режиссер Фред Кавайе известен по триллерам «Под огнем» и «Все ради нее».
Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй. Фильм Фреда Кавайе опирается не на них, а на оригинальный роман и делает акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.