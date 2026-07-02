Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали
Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки
Ян Топлес и сооснователь «Метеорита» откроют бар на Китай-городе
Джош Бролин хотел уйти со съемок нового фильма Ридли Скотта уже после первого дня
На киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации
«Пухосос» хотят зарегистрировать в Роспатенте
Дональд Трамп заработал более 10 млн долларов на фильме о своей супруге
Джо Райт снимет триллер «Juice»
В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями
Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве
Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия
Apple показала тизер «Нейроманта»
Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон
Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер
Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года
Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh! из-за неприятного запаха от игроков
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей
Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band
Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье
В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки
У актера Дэнни Гловера диагностировали болезнь Альцгеймера
Фестиваль Signal вернется в «Никола-Ленивец»
В Берлине задумали снести бункер Адольфа Гитлера. Идея подверглась критике
Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани
Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках

Баррикады и экшн вместо песен: вышел тизер новой адаптации «Отверженных»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Studiocanal

Studiocanal представил первый тизер-трейлер «Отверженных» — новой киноадаптации романа Виктора Гюго. В российский прокат картина Фреда Кавайе выйдет 15 октября.

В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этом фильме никто не поет. Вместо музыкальных номеров в тизере показаны поединки на мечах, тюремные камеры и революционный хаос Парижа XIX века. В начале ролика показывают юного Жана Вальжана, который проходит через жестокие годы заключения. Затем действие переносится к его новой жизни и преследованию со стороны инспектора Жавера, которого играет Тахар Рахим.

Видео:&nbsp;Studiocanal/YouTube

Роль Вальжана в зрелом возрасте исполнил Венсан Линдон. В актерский состав также вошли Ноэми Мерлан, Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн и Вассили Шнайдер. Режиссер Фред Кавайе известен по триллерам «Под огнем» и «Все ради нее».

Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй. Фильм Фреда Кавайе опирается не на них, а на оригинальный роман и делает акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.

Расскажите друзьям