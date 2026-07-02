Джо Райт снимет триллер «Juice»

Британский режиссер Джо Райт, известный по фильмам «Искупление» и «Женщина в окне», снимет постапокалиптический триллер «Juice». Об этом пишет Deadline.



Картина будет основана на одноименном романе Тима Уинтона. Производством займется кинокомпания Working Title Films. Другие детали проекта неизвестны.



Действие книги разворачивается в мире, пострадавшем в результате катастрофы, связанной с изменением климата. По сюжету молодой мужчина попадает в сверхсекретную организацию сопротивления, члены которой выслеживают богатых преступников, ответственных за катастрофу. Когда миссия проваливается, он оказывается в бегах.



Среди предыдущих работ Джо Райта — «Гордость и предубеждение» (2005), «Искупление» (2007), «Анна Каренина» (2012), «Темные времена» (2017) и «Ханна. Совершенное оружие» (2011). Фильмы режиссера неоднократно номинировались на «Оскар».