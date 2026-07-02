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Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: IGN/YouTube

Американский актер Питер Динклейдж снимется в новом фильме Кэндзи Танигаки, автора «Живой ярости». Картина будет называться «The Reckoner» («Сводящий счеты»), сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий фильма напишет Дерек Колстад, создатель франшизы «Джон Уик». производством займутся студия Lionsgate и компания братьев Руссо AGBO. Сюжет будущей картины держится в секрете.

Колстад и Динклейдж выступят продюсерами проекта наряду с Анджелой Руссо-Отстот и Дэвидом Гинзбергом из Estuary Films. От лица Lionsgate фильм будут курировать Джеймс Майерс и Паван Калидини. 

«Одна из самых приятных сторон нашей работы — это открытие кинематографистов с самобытным стилем, представление их работ более широкой аудитории и сотрудничество с ними в реализации масштабных и амбициозных проектов. Именно это нас и вдохновляет в Кенджи Танигаки», — сказала президент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман.

Главный креативный директор AGBO Руссо-Отстот добавил, что Танигаки впечатлил его «уникальным и захватывающим» подходом к экшену. По его словам, Колстад и Динклейдж предложили в новом проекте постановщика «мир, с которым мы раньше не сталкивались, оригинальный, полный экшна и имеющий подлинную душу».

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