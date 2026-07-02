Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки

«Одна из самых приятных сторон нашей работы — это открытие кинематографистов с самобытным стилем, представление их работ более широкой аудитории и сотрудничество с ними в реализации масштабных и амбициозных проектов. Именно это нас и вдохновляет в Кенджи Танигаки», — сказала президент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман.