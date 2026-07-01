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Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн

Афиша Daily
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Фото: Amazon Studios

Звезда сериала «Этим летом я стала красивой» Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» («Please») Халины Рейн, автора проектов «Тела, тела, тела» и «Плохая девочка». Об этом сообщил Deadline.

Актриса сыграет в картине вместе с Грейси Абрамс, Томом Берком, Коннором Сторри («Жаркое соперничество») и Дэвидой Йонссоном. Детали ее роли, как и сюжет всей ленты, пока держатся в секрете.

Рейн выступит не только постановщицей, но и автором сценария. Продюсированием фильма займутся компания Man Up Film и Дэвид Инохоса, постоянный соавтор Рейн. Студия А24 также поучаствует в создании картины.

Тун в настоящее время снимается в полнометражном продолжении «Этим летом я стала красивой». Недавно она также появилась в фильме «Запретные плоды» с Лили Рейнхарт и в картине Жозефины Декер «Chasing Summer». 
 

* Центр Т признан(а) иноагентом Минюстом РФ.

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