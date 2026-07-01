1 июля в Okko состоялась премьера научно-популярного шоу «Мегамозг». Ведущими проекта стали шоумен Владимир Маркони и искусственный интеллект по имени Мегамозг, а в качестве специальных гостей выступят звезды шоу-бизнеса. Проект выходит при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, АНО «Национальные приоритеты» и государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос».
В новом шоу Мегамозг будет отвечать за точные научные знания, а Владимир Маркони — за юмор. Такой дуэт человека и искусственного интеллекта поможет просто и понятно объяснить даже самые сложные научные темы. Экспертами в шоу будут в том числе ученые, чьи исследования поддерживаются Российским научным фондом.
Вместе с Мегамозгом и Владимиром Маркони в каждом выпуске разбираться в научных тонкостях и стараться легко говорить о сложном будут специальные звездные гости: Аня Покров, Дилара, Карен Макарена, Даня Крастер, Марат Сквозьбаб, Никита Никитин, автоблогер Блондинка Драйв, Надежда Сысоева, Янчик и многие другие. Вместе они подробно остановятся на свойствах сверхматериалов, исследуют интеллект животных и растений, проследят за изменениями глобального климата, обсудят влияние цифровых технологий на современное искусство, затронут вопросы генетики, внедрения инноваций в спорт и перспективы зеленой энергетики.
Кроме того, в первом сезоне запланированы масштабные спецвыпуски, посвященные космосу, достижениям атомной промышленности и простому человеческому отдыху. Каждый эпизод состоит из нескольких познавательных рубрик, которые дадут возможность зрителям детально разобраться в главной теме.
Например, в рубрике «Стрит-ток» ведущие выйдут на улицы города, чтобы пообщаться с обычными прохожими, среди которых будут попадаться сгенерированные ИИ копии. Смогут ли они отличить живых людей от нейросетевых двойников? Специальный корреспондент Дарья Морозова покажет зрителям Okko, как выглядят изнутри крупные исследовательские центры, а всемирно известный ученый и популяризатор науки Артем Оганов расскажет о главных достижениях науки и техники.
Одной из самых ярких рубрик станет обсуждение сложных научных вопросов с детьми. Их фантазию нейросети будут оживлять прямо на экране.