Вместе с Мегамозгом и Владимиром Маркони в каждом выпуске разбираться в научных тонкостях и стараться легко говорить о сложном будут специальные звездные гости: Аня Покров, Дилара, Карен Макарена, Даня Крастер, Марат Сквозьбаб, Никита Никитин, автоблогер Блондинка Драйв, Надежда Сысоева, Янчик и многие другие. Вместе они подробно остановятся на свойствах сверхматериалов, исследуют интеллект животных и растений, проследят за изменениями глобального климата, обсудят влияние цифровых технологий на современное искусство, затронут вопросы генетики, внедрения инноваций в спорт и перспективы зеленой энергетики.