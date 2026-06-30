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Зои Кравиц, Сэди Синк и Трой Бейкер стали персонажами хоррор-игры Unhinged. Ее выпустил Netflix

Афиша Daily
2 мин на чтение

Netflix выпустил хоррор-игру Unhinged. В роли главных персонажей в ней предстали Зои Кравиц («Большая маленькая ложь»), Сэди Синк («Очень странные дела») и Трой Бейкер («Одни из нас»).

Netflix утверждает, что релиз не похож ни на одну другую игру, которую видели пользователи. Она «погружает в центр триллера, переросшего в хоррор», превращая телефон игрока в единственную надежду на спасение.

В центре истории в Unhinged оказывается женщина по имени Ава (Кравиц), которая оказывается в многоквартирном доме во время отключения электричества из-за урагана. Она, как выясняется, не так одинока, как ей казалось.

Единственная связь с внешним миром, которая остается у героини, — подруга Клэр (Синк). Она живет через дорогу и звонит Аве, пока та погружается в ужас, обнаруживая, что лестничная клетка заперта, а сосед не отвечает, хоть и подает тревожные признаки жизни.

Чтобы сыграть в Unhinged, пользователям Netflix нужно отсканировать QR-код на экране и подключить свой смартфон в качестве контроллера. После этого реальные движения телефона синхронизируются с движениями рук Авы в игре.

«Эффект погружения усиливается благодаря звуку. Когда Ава получает звонок или сообщение, ваш настоящий телефон звонит, вибрирует и воспроизводит звук непосредственно через свой динамик, в то время как остальные звуковые эффекты окружающей среды звучат через ваш телевизор», — рассказали в Netflix.

Для игроков доступны разные режимы игры. В режиме «История» они могут пройти сюжет, не заботясь о времени. В стандартном же режиме героиня может умереть, если игрок замешкается.

Игру создали авторы Oxenfree — студия Night School Studio. Команда создала напряженную, атмосферную историю, которая разворачивается как запутанная криминальная хроника от первого лица. Звуковое оформление создали Джейсон Хилл и Рен Клайс.

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