Том Харди выпустит хип-хоп-альбом вместе с трио Czarface

Британский актер Том Харди выпустит хип-хоп-альбом вместе с супергруппой Czarface, состоящей из дуэта 7L & Esoteric и музыканта Inspectah Deck. Об этом написал Rolling Stone.
Харди предстанет в образе рэпера Фрэнки Пулитцера в новом релизе, который получит название «Czarface Meets Frankie Pulitzer». Пластинка выйдет 28 августа.
Харди не впервые выступает в роли рэп-музыканта. В 2011 году актер рассказал, что в 90-х заключил контракт с хип-хоп-лейблом и записал «кучу материала», который так и не вышел. Артисту на тот момент было 15 лет.
«Поскольку я вырос в благополучном районе среднего класса, продать меня было очень сложно. И я был не очень хорош», — говорил Харди.
В 2018 году в интернете появился микстейп «Falling on Your Arse», записанный в 1999 году. В нем Харди под псевдонимом Tommy No1 читает рэп под биты, спродюсированные британским писателем и режисссером Эдвардом Трейси.
Харди также не впервые сотрудничаетс с Czarface. В 2021 году актер записал рэп для мини-альбома «Good Guys, Bad Guys» под псевдонимом Фрэнки Пулитцер. После этого он поучаствовал в треке «Knull & Void» вместе с Method Man.