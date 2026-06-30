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Том Харди выпустит хип-хоп-альбом вместе с трио Czarface

Афиша Daily
2 мин на чтение
Кадр: Showtime Networks

Британский актер Том Харди выпустит хип-хоп-альбом вместе с супергруппой Czarface, состоящей из дуэта 7L & Esoteric и музыканта Inspectah Deck. Об этом написал Rolling Stone.

Харди предстанет в образе рэпера Фрэнки Пулитцера в новом релизе, который получит название «Czarface Meets Frankie Pulitzer». Пластинка выйдет 28 августа.

Харди не впервые выступает в роли рэп-музыканта. В 2011 году актер рассказал, что в 90-х заключил контракт с хип-хоп-лейблом и записал «кучу материала», который так и не вышел. Артисту на тот момент было 15 лет.

«Поскольку я вырос в благополучном районе среднего класса, продать меня было очень сложно. И я был не очень хорош», — говорил Харди.

В 2018 году в интернете появился микстейп «Falling on Your Arse», записанный в 1999 году. В нем Харди под псевдонимом Tommy No1 читает рэп под биты, спродюсированные британским писателем и режисссером Эдвардом Трейси.

Харди также не впервые сотрудничаетс с Czarface. В 2021 году актер записал рэп для мини-альбома «Good Guys, Bad Guys» под псевдонимом Фрэнки Пулитцер. После этого он поучаствовал в треке «Knull & Void» вместе с Method Man.

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