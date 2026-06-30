Анджелина Джоли призналась, что у нее не было отношений на протяжении 10 лет

Осенью в Чечне откроется первый «Вкусно — и точка»
Россияне летом 2026 года чаще всего ездили в Турцию, Италию, Китай и Беларусь
В самом старом жилом доме Москвы на Хитровской площади откроется книжный магазин «Озеро»
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Not Alone», который озвучили Тимоте Шаламе и Селена Гомес
Наоми Осака вышла на корт в кимоно, навеянном фильмом «Убить Билла»
С помощью тележек в «Перекрестке» теперь можно определить размер помолвочного кольца
Режиссера «47 ронинов» Карла Ринша приговорили к 2,5 года заключения за обман Netflix
Лионель Месси встретил Питера Паркера в новом проморолике «Человек-паук: Совершенно новый день»
Москвичам из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях МЦД
Главную роль в новом «Паранормальном явлении» исполнит Чейз И
В России спрос на книги о борьбе с тревожностью за год вырос на 85%
В Москве попробуют установить рекорд России по самому массовому поцелую
На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой
«Закулисье реальности» получит расширенную версию с 15 минутами бонусных сцен
Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа — продажи за месяц выросли на 131%
Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»
ISU разрешил фигуристам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе
Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров
В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с
«Супергерл» провалилась в прокате и может принести Warner Bros. более 100 млн убытков
Netflix работает над сериалом по серии игр Persona
Кевин Спейси сказал, что его карьера восстанавливается после обвинений в сексуализированном насилии
Финн Уиттрок пробует шоколад в новом трейлере фильма о компании Hershey’s
Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
В Instagram* появится способ сбросить или перенастроить алгоритм рекомендаций
Кристен Риттер снимется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»
«Винзавод» открыл летнюю сцену под названием «Зелено-Молодо»
В Москве пройдет премьерный показ драмеди «Это хит!» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой

Анджелина Джоли призналась, что у нее не было отношений на протяжении 10 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Canal+

Американская актриса Анджелина Джоли призналась в интервью Yahoo Entertainment, что у нее не было никаких отношений в течение уже 10 лет.

51-летняя артистка рассказала, что не встречалась ни с кем с момента развода с Брэдом Питтом. Она считала, что должна сосредоточиться на детях. Но работа над фильмом «Кутюр» заставила ее переосмылить свою позицию.

У героини Джоли в этой картине есть дочь, и вместе с тем она развивает глубокие и чувственные отношения с мужчиной. «Мне понадобилась секунда, чтобы понять: она ведь тоже может любить свою дочь, быть ей преданной, и при этом нуждаться в этом [отношениях — Прим. ред.] как женщина и принимать это», — отметила актриса.

Анджелина добавила, что ее тронула история любви ее персонажа, узнавшей об онкологическом диагнозе режиссере Максин, и фотографа. Роль последнего в картине сыграл Луи Гаррель.

«Очень часто мы видим, что в проекте, посвященном женскому раку, редко находится место сексуальности героини после постановки диагноза», — пояснила Джоли.

«Кутюр» же бросает вызов представлению о жизни с раком. Заболевшим людям важно «не начинать жить только как пациенты», но и продолжать жить во всех аспектах, считает Джоли.

Анджелина думает, что ей тоже нужно вновь научиться полноте жизни. «Я не чувствую себя на 51 год, когда думаю о старении. Думаю, мне нужно снова начать жить. Снова обрести свободу», — поделилась актриса.

Она призналась, что в каком-то смысле жизнь, возможно, «немного сломила» ее. Но повзрослевшие дочери, по словам Джоли, возвращают ее «к прежнему состоянию». «У меня появилось пространство для того, чтобы снова стать женщиной, а не только мамой», — поделилась Анджелина.

«Сейчас, когда мои дочери подросли, я кое-что осознаю. Они разговаривают со мной как молодые женщины, и я вижу, чего хочу для них. Вижу, чего я хочу, чтобы они не потеряли и что сохранили. Это напоминает мне о том, что я, возможно, потеряла сама», — пояснила артистка.

Расскажите друзьям