Анджелина Джоли призналась, что у нее не было отношений на протяжении 10 лет

У героини Джоли в этой картине есть дочь, и вместе с тем она развивает глубокие и чувственные отношения с мужчиной. «Мне понадобилась секунда, чтобы понять: она ведь тоже может любить свою дочь, быть ей преданной, и при этом нуждаться в этом [отношениях — Прим. ред.] как женщина и принимать это», — отметила актриса.