Анджелина Джоли призналась, что у нее не было отношений на протяжении 10 лет

Американская актриса Анджелина Джоли призналась в интервью Yahoo Entertainment, что у нее не было никаких отношений в течение уже 10 лет.
51-летняя артистка рассказала, что не встречалась ни с кем с момента развода с Брэдом Питтом. Она считала, что должна сосредоточиться на детях. Но работа над фильмом «Кутюр» заставила ее переосмылить свою позицию.
У героини Джоли в этой картине есть дочь, и вместе с тем она развивает глубокие и чувственные отношения с мужчиной. «Мне понадобилась секунда, чтобы понять: она ведь тоже может любить свою дочь, быть ей преданной, и при этом нуждаться в этом [отношениях — Прим. ред.] как женщина и принимать это», — отметила актриса.
Анджелина добавила, что ее тронула история любви ее персонажа, узнавшей об онкологическом диагнозе режиссере Максин, и фотографа. Роль последнего в картине сыграл Луи Гаррель.
«Очень часто мы видим, что в проекте, посвященном женскому раку, редко находится место сексуальности героини после постановки диагноза», — пояснила Джоли.
«Кутюр» же бросает вызов представлению о жизни с раком. Заболевшим людям важно «не начинать жить только как пациенты», но и продолжать жить во всех аспектах, считает Джоли.
Анджелина думает, что ей тоже нужно вновь научиться полноте жизни. «Я не чувствую себя на 51 год, когда думаю о старении. Думаю, мне нужно снова начать жить. Снова обрести свободу», — поделилась актриса.
Она призналась, что в каком-то смысле жизнь, возможно, «немного сломила» ее. Но повзрослевшие дочери, по словам Джоли, возвращают ее «к прежнему состоянию». «У меня появилось пространство для того, чтобы снова стать женщиной, а не только мамой», — поделилась Анджелина.
«Сейчас, когда мои дочери подросли, я кое-что осознаю. Они разговаривают со мной как молодые женщины, и я вижу, чего хочу для них. Вижу, чего я хочу, чтобы они не потеряли и что сохранили. Это напоминает мне о том, что я, возможно, потеряла сама», — пояснила артистка.