Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

«Прощай, легенда… всем парникам мира советую пересмотреть Олимпиады Артура. Это очень важно… поэтому Артур и ункален. И не думаю, что кто-то повторит его путь. Прощай, кумир, легенда и тренер… и как бы там ни было, мой тренер, спасибо за все!» — написал в соцсетях Траньков.