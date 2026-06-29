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Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Артур Дмитриев. Об этом сообщили Федерация фигурного катания на коньках России и информагентство ТАСС.

Дмитриев скончался в московской больнице в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, написал RT. Он случился на спортивных сборах в Орле.

По словам тренера Татьяны Москвиной, Дмитриева перевезли в Москву 23 июня. Его поместили в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

Артур Дмитриев известен как первый фигурист в мире, который выиграл золото Олимпийских игр с двумя разными партнершами. Он победил на Играх 1992 года с Натальей Мишкутенок и на Играх 1998 года с Оксаной Казаковой.

Дмитриев также был двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. После завершения соревновательной карьеры он работал тренером, в частности, сотрудничал с парами Марией Мухортовой и Максимом Траньковым, Катариной Гербольдт и Александром Энбертом.

«Прощай, легенда… всем парникам мира советую пересмотреть Олимпиады Артура. Это очень важно… поэтому Артур и ункален. И не думаю, что кто-то повторит его путь. Прощай, кумир, легенда и тренер… и как бы там ни было, мой тренер, спасибо за все!» — написал в соцсетях Траньков.

Сын Артура Дмитриева, Артур Дмитриев-мл., также занимался фигурным катанием. Он выступал в одиночном катании, был чемпионом Первенства России среди юниоров и победителем Финала кубка России. «Отец, ты всегда останешься в моем сердце», — написал он на странице в инстаграме*.

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