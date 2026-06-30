Главную роль в новом «Паранормальном явлении» исполнит Чейз И

В 2024 году анонсировали игру Paranormal Activity: Threshold — хоррор на выживание с несколькими временными линиями и разными концовками. Демоверсию показали на PAX East, но в мае проект закрыли. Создатель Брайан Кларк объяснил, что Paramount отказалась дать команде дополнительное время на доработку.