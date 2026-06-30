Главную роль в новом «Паранормальном явлении» исполнит Чейз И

«Закулисье реальности» получит расширенную версию с 15 минутами бонусных сцен
Лионель Месси встретил Питера Паркера в новом проморолике «Человек-паук: Совершенно новый день»
Москвичам из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях МЦД
В России спрос на книги о борьбе с тревожностью за год вырос на 85%
В Москве попробуют установить рекорд России по самому массовому поцелую
На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой
Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа — продажи за месяц выросли на 131%
Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»
ISU разрешил фигуристам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе
Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров
В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с
«Супергерл» провалилась в прокате и может принести Warner Bros. более 100 млн убытков
Netflix работает над сериалом по серии игр Persona
Кевин Спейси сказал, что его карьера восстанавливается после обвинений в сексуализированном насилии
Финн Уиттрок пробует шоколад в новом трейлере фильма о компании Hershey’s
Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
В Instagram* появится способ сбросить или перенастроить алгоритм рекомендаций
Кристен Риттер снимется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»
«Винзавод» открыл летнюю сцену под названием «Зелено-Молодо»
В Москве пройдет премьерный показ драмеди «Это хит!» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Стала известна программа второго «Карандаш-феста» в Старице
Сет Роген раскритиковал Сильвестра Сталлоне
Ремонт Останкинского моста заблокировал пешеходные маршруты для жителей СВАО
В Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Появился трейлер третьей части «Angry Birds в кино»
Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо в первом трейлере «Оборотня» Роберта Эггерса
«Между небом и землей» Алис Виаль выйдет в российский прокат 23 июля
Психологический детектив «Фейк» о киберсталкинге выйдет в Okko 16 июля

Главную роль в новом «Паранормальном явлении» исполнит Чейз И

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Apple TV

Чейз И, известный по сериалу Apple TV «Мифический квест», получил главную роль в восьмой части «Паранормального явления», сообщает Deadline. Подробности сюжета и имена персонажей пока держатся в секрете.

Над проектом работают Blumhouse Atomic Monster и Paramount Pictures. Режиссером выступит Иэн Туасон, чей хоррор «Полутон» студия A24 выпустила в России 30 апреля. Премьера запланирована на лето 2027 года.

Все фильмы серии «Паранормальное явление» сняты в жанре found footage — зрители следят за героями через камеры наблюдения. Первая часть вышла в 2007 году. Общие сборы семи фильмов превышают 900 млн долларов. Премьера последней части «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» состоялась в 2021 году.

В 2024 году анонсировали игру Paranormal Activity: Threshold — хоррор на выживание с несколькими временными линиями и разными концовками. Демоверсию показали на PAX East, но в мае проект закрыли. Создатель Брайан Кларк объяснил, что Paramount отказалась дать команде дополнительное время на доработку.

Расскажите друзьям