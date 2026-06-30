Главную роль в новом «Паранормальном явлении» исполнит Чейз И

Чейз И, известный по сериалу Apple TV «Мифический квест», получил главную роль в восьмой части «Паранормального явления», сообщает Deadline. Подробности сюжета и имена персонажей пока держатся в секрете.
Над проектом работают Blumhouse Atomic Monster и Paramount Pictures. Режиссером выступит Иэн Туасон, чей хоррор «Полутон» студия A24 выпустила в России 30 апреля. Премьера запланирована на лето 2027 года.
Все фильмы серии «Паранормальное явление» сняты в жанре found footage — зрители следят за героями через камеры наблюдения. Первая часть вышла в 2007 году. Общие сборы семи фильмов превышают 900 млн долларов. Премьера последней части «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» состоялась в 2021 году.
В 2024 году анонсировали игру Paranormal Activity: Threshold — хоррор на выживание с несколькими временными линиями и разными концовками. Демоверсию показали на PAX East, но в мае проект закрыли. Создатель Брайан Кларк объяснил, что Paramount отказалась дать команде дополнительное время на доработку.