Появился трейлер третьей части «Angry Birds в кино»

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер третьей части «Angry Birds в кино».
В мировой прокат мультфильм выйдет 23 декабря. Главным героем картины станет Ред. Ему предстоит совместить спасение мира с отцовством.
Мультфильм основан на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. Постановщиком триквела стал Джон Райс. Ранее он уже был сорежиссером сиквела и ведущим художником по раскадровке оригинального мультфильма.
Сценарий триквела написал Туроп Ван Орман, автор текста второй картины. Продюсерами проекта выступили Джон Коэн, Дэн Чуба и Карла Коннор, исполнительными продюсерами — Орман и Тору Накахара («Соник в кино»). Музыку к «Angry Birds 3 в кино» напишет лауреат «Грэмми» Эйтор Перейра («Гадкий я»).
Персонажей будущего фильма озвучат Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Рейчел Блум, Дэнни МакБрайд, Эмма Майерс, Кеке Палмер, Тим Робинсон, Лили Джеймс, Марчелло Эрнандес, Уокер Скобелл, Сэм Ричардсон, Анна Кэткарт, Майтреи Рамакришнан, Никки Глейзер, Джеймс Остин Джонсон и Псалм Уэст. Кроме того, известно, что в озвучке картины поучаствуют инфлюэнсер Салиш Мэттер и самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон.