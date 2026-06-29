Появился трейлер третьей части «Angry Birds в кино»

Мультфильм основан на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. Постановщиком триквела стал Джон Райс. Ранее он уже был сорежиссером сиквела и ведущим художником по раскадровке оригинального мультфильма.



Сценарий триквела написал Туроп Ван Орман, автор текста второй картины. Продюсерами проекта выступили Джон Коэн, Дэн Чуба и Карла Коннор, исполнительными продюсерами — Орман и Тору Накахара («Соник в кино»). Музыку к «Angry Birds 3 в кино» напишет лауреат «Грэмми» Эйтор Перейра («Гадкий я»).