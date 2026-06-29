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Кристен Риттер снимется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

Актриса Кристен Риттер появится во втором сезоне «Декстера: Воскрешение». Об этом пишет Deadline.

Она уже играла в сериале серийную убийцу по имения Мия. Однако по сюжету этот персонаж умер. Неизвестно, вернется ли Кристен к старой роли или сыграет новую.

В актерский состав также вошли Майкл С. Холл, Ума Турман, Брайан Кокс, Дэн Стивенс, Джеймс Римар и другие. Подробностей сюжета и даты релиза второго сезона пока нет.

Шоураннером проекта выступает Клайд Филлипс, работавший над первыми сезонами оригинального «Декстера». Главную роль Декстера Моргана исполняет Майкл С. Холл. Премьера первого сезона состоялась в 2025 году.

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