Актриса Кристен Риттер появится во втором сезоне «Декстера: Воскрешение». Об этом пишет Deadline.
Она уже играла в сериале серийную убийцу по имения Мия. Однако по сюжету этот персонаж умер. Неизвестно, вернется ли Кристен к старой роли или сыграет новую.
В актерский состав также вошли Майкл С. Холл, Ума Турман, Брайан Кокс, Дэн Стивенс, Джеймс Римар и другие. Подробностей сюжета и даты релиза второго сезона пока нет.
Шоураннером проекта выступает Клайд Филлипс, работавший над первыми сезонами оригинального «Декстера». Главную роль Декстера Моргана исполняет Майкл С. Холл. Премьера первого сезона состоялась в 2025 году.
Кристен Риттер снимется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»
Афиша Daily
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Фото: Netflix
Актриса Кристен Риттер появится во втором сезоне «Декстера: Воскрешение». Об этом пишет Deadline.