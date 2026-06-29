Стала известна программа второго «Карандаш-феста» в Старице

31 июля и 1 августа по случаю Международной недели клоунов в Старице пройдет «Карандаш-фест».



В этом году «Карандаш-фест» состоится во второй раз и будет посвящен 125-летию клоуна Карандаша, именем которого назван. Его настоящее имя — Михаил Румянцев. Свою первую репризу он поставил случайно, работая оформителем афиш в старицком драмтеатре в 20-х годах ХХ века. Затем он освоил профессию и стал известен в СССР и во всем мире.