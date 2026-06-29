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Стала известна программа второго «Карандаш-феста» в Старице

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Карандаш Фест»

31 июля и 1 августа по случаю Международной недели клоунов в Старице пройдет «Карандаш-фест».

В этом году «Карандаш-фест» состоится во второй раз и будет посвящен 125-летию клоуна Карандаша, именем которого назван. Его настоящее имя — Михаил Румянцев. Свою первую репризу он поставил случайно, работая оформителем афиш в старицком драмтеатре в 20-х годах ХХ века. Затем он освоил профессию и стал известен в СССР и во всем мире.

«Набережная Волги, улицы и парки города снова станут декорациями для единственного в стране уличного фестиваля клоунов. Теперь это главный ежегодный слет российских артистов этого жанра», — говорится в анонсе. 

В первый день гостей ждут всероссийский детский цирковой конкурс и первые взрослые спектакли в парках Старицы. В основной день фестиваля, 1 августа, пройдут десятки шоу на двух сценах, а также интерактивные выступления на набережной и в парках.

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© Фото: «Карандаш Фест»
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© Фото: «Карандаш Фест»
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© Фото: «Карандаш Фест»

Свои выступления покажут золотой состав «Лицедеев» (Валерий Кефт, Анна Орлова, Роберт Городецкий), известный  по балабановскому фильму «Про уродов и людей» Анвар Либабов, основатель актуального питерского клоун-театра «Семьянюки» Александр Гусаров,  театр «Высокие братья», клоун Паганель, театр «Микос», театр «Комик-Трест» и другие.

За музыку отвечают акапелла-бенд Spokanki, «Хоронько-оркестр», инди-группа «Рубеж веков». Зрителей приглашают приезжать в карнавальных костюмах. На ярмарке также будет работать магазин с реквизитом и мерчем. 

Для посетителей, кроме того, приготовят станции с горячей едой, прохладительными напитками и мороженым. С утра 1 августа для всех гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии по Старице с местными гидами, а после обеда в кинозале Дома культуры будут показывать хроники культовых артистов мировой клоунады.

Программа рассчитана прежде всего на взрослых, отмечают организаторы. Будет также детская зона с мастер-классами и интерактивом. Возрастное ограничение фестиваля — 6+. Билеты доступны на его сайте.

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