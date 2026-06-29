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Сет Роген раскритиковал Сильвестра Сталлоне

Афиша Daily
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Фото: Lionsgate

Сет Роген сказал, что у Сильвестера Сталлоне есть только четыре хорошие роли в кино. Об этом пишет World of Reel.

Во время разговора на подкасте «Funny You Ask» актер прокомментировал соперничество Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера в кино. Роген сказал, что отдает предпочтение Шварценеггеру. Он добавил, что его игра в «Хищнике» превосходит любую работу Сталлоне.

«„Разрушитель“, „Танго и Кэш“ — это забавные [фильмы], но не качественные. „Роки“ мне ****** [безраличен]», — сказал Роген.

Недавно Сет Роген также поделился, что у него нет планов снова работать с Джеймсом Франко. Многолетняя дружба актеров закончилась после того, как последний столкнулся с обвинениями в домогательствах в 2018 году. 

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