Сет Роген сказал, что у него «нет планов» снова работать с Джеймсом Франко

Актер Сет Роген вновь повторил, что не планирует больше работать с Джеймсом Франко.



Многолетняя дружба Рогена и Франко закончилась после того, как последний столкнулся с обвинениями в домогательствах в 2018 году. «Я не работал с ним очень давно, и у меня нет никаких планов на [сотрудничество]», — сказал Роген в новом интервью для The New York Times.



В прошлом году Роген также утверждал, что не заметил заявления Франко о том, что их дружбе пришел конец. «Это действительно не было в поле моего зрения», — добавил Сет.



Два актера впервые встретилась, когда снимались в подростковом комедийно-драматическом сериале 1999 года «Хулиганы и боаны». Затем они вместе снялись в нескольких популярных фильмах, включая «Интервью» 2014 года и «Горе-творец» 2017 года.



В 2018–2019 годах ученицы актерской школы Джеймса Франко обвинили его в домогательствах. Они подали коллективный иск против актера. В конце 2021 года тот выплатил 2,2 млн долларов в качестве компенсации по иску и публично признал, что состоял в интимных отношениях с некоторыми студентками.