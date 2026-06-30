В Москве попробуют установить рекорд России по самому массовому поцелую

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Нынешний рекорд по самому массовому поцелую в России был зафиксирован в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Там в июне 2023 года одновременно поцеловались 167 пар (334 человека).



Недавно в городе Ельце Липецкой области одновременно сыграли в шахматы 880 человек. Этот результат попал в Книгу рекордов России.