В Москве попробуют установить рекорд России по самому массовому поцелую

В гастроквартале «Три вокзала. Депо» 6 июля попытаются установить национальный рекорд — «Самый массовый поцелуй России». Мероприятие начнется в 19.00 на центральной площади пространства.
Акцию устроит телеграм-канал «Новости Москвы». Организаторы рассчитывают, что к ней присоединятся сотни пар.
Ведущими вечера станут актриса и телеведущая Надежда Сысоева и блогер Николай Безопасность. Для гостей подготовили праздничную программу и другие активности.
Участие бесплатное, но нужна регистрация.
Нынешний рекорд по самому массовому поцелую в России был зафиксирован в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Там в июне 2023 года одновременно поцеловались 167 пар (334 человека).
Недавно в городе Ельце Липецкой области одновременно сыграли в шахматы 880 человек. Этот результат попал в Книгу рекордов России.