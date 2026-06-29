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Психологический детектив «Фейк» о киберсталкинге выйдет в Okko 16 июля

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Okko

16 июля в Okko состоится премьера восьмисерийного психологического детектива «Фейк». Главные роли исполнили Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Эльдар Калимулин («Аутсорс»).

Официальный трейлер сериала «Фейк»

Шоу посвящено теме киберсталкинга и цифровой безопасности. По сюжету преподавательницу лицея Риту начинает преследовать неизвестный: он публикует компромат, шантажирует ее и постепенно разрушает все сферы жизни: работу, отношения с близкими и доверие к окружающим. Пытаясь вычислить преследователя, героиня понимает, что подозревать можно практически каждого из своего окружения.

Режиссер проекта — Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если…», «Неверные»). Над сценарием работала Натали Дубовая, а шоураннерами выступили Сергей Левитан и Артем Соловьев.

Создатели называют «Фейк» одним из первых российских сериалов, который подробно исследует проблему киберсталкинга и показывает, насколько уязвимой может оказаться личная жизнь в интернете. 

Премьера первой серии состоялась в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2025 году. 

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