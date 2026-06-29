Психологический детектив «Фейк» о киберсталкинге выйдет в Okko 16 июля

Шоу посвящено теме киберсталкинга и цифровой безопасности. По сюжету преподавательницу лицея Риту начинает преследовать неизвестный: он публикует компромат, шантажирует ее и постепенно разрушает все сферы жизни: работу, отношения с близкими и доверие к окружающим. Пытаясь вычислить преследователя, героиня понимает, что подозревать можно практически каждого из своего окружения.