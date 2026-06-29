Lil Pump даст первый большой сольный концерт в России

В июне Lil Pump должен был выступить на московском концерте Offset — но выступление отменилось. В Say Agency сказали, что Lil Pump не потребовал большого гонорара: «По информации от менеджмента ― любит пельмени, мечтает побывать в Башкирии, а в качестве подарков от поклонников с удовольствием примет необычные варежки, носки или оренбургский платок».