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Lil Pump даст первый большой сольный концерт в России

Афиша Daily
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Фото: Johnny Nunez/Getty Images

22 августа в VK Stadium выступит Lil Pump — один из главных рэперов новой школы, известный по треку «Gucci Gang». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Lil Pump — культовая фигура современного хип-хопа. Он не только задавал тренды в музыке, но и подарил жанру яркий визуальный код — цветные дреды артиста стали ассоциироваться с модным рэпом конца 2010-х. В 15 лет он начал загружать треки на Soundcloud, набирал миллионы прослушиваний и привлек внимание крупных лейблов.

Прорыв случился в 2017 году с «Gucci Gang». Дебютный альбом артиста занял третью строчку в Billboard 200, а год спустя вышла коллаборация с Канье Уэстом «I Love It». Трек «Welcome to the Party» звучал в «Дедпуле-2».

В июне Lil Pump должен был выступить на московском концерте Offset — но выступление отменилось. В Say Agency сказали, что Lil Pump не потребовал большого гонорара: «По информации от менеджмента ― любит пельмени, мечтает побывать в Башкирии, а в качестве подарков от поклонников с удовольствием примет необычные варежки, носки или оренбургский платок».

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