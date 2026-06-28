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Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов

Афиша Daily
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Фото: Shutterstock/VPales

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 100 баллов сразу по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такого результата не удавалось добиться никому за 25 лет существования ЕГЭ. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Она также побеждала в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Свою профессию она планирует связать с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в МГУ, МФТИ или РХТУ имени Менделеева.

Ранее руководитель комиссии по разработке КИМ для ЕГЭ Роман Дощинский сообщил, что самым сложным словом на экзамене по русскому языку в 2026 году стало «преддверие»: у него две буквы «д» в начале и неизменяемое окончание «-ии». Предлог «в» пишется раздельно.

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