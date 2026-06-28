Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов

С пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Она также побеждала в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».