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Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие»

Афиша Daily
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Фото: Shutterstock/VPales

Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году стало «преддверие». Об этом журналистам сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский, пишут «Ведомости».

У этого слова всегда две буквы «д» в начале слова, на конце — неизменяемое окончание «ии». Предлог «в» пишется раздельно.

По словам Дощинского, выпускники не могли правильно написать слово даже при наличии контекста: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней». «Многие [школьники] не смогли идентифицировать это слово», — сказал эксперт.

Дощинский отметил, что такая ситуация говорит о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. Он призвал больше читать для расширения словарного запаса.

Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году вырос до 63,06. Число высокобалльников (от 61 балла) увеличилось на 56 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Почти 2000 участников ЕГЭ по русскому языку получили 100 баллов.

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