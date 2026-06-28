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Лили Рейнхарт и Том Бейтман в трейлере «Гипотезы любви»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Amazon

Amazon опубликовал трейлер фильма «Гипотеза любви» — экранизации любовного романа Али Хейзелвуд.

По сюжету аспирантка-биолог Олив Смит (Лили Рейнхарт, «Ривердэйл») хочет доказать подруге, что не зациклена на бывшем, и целует незнакомого мужчину. Им оказывается профессор Адам Карлсен (Том Бейтман, «Убийство в Восточном экспрессе»), известный своим сложным характером. Олив и Адам вступают в фиктивные отношения, но неожиданно роман перерастает в нечто большее.

В начале трейлера закадровый голос говорит: «Вселенная строится на попытках найти порядок через связь. Молекулы движутся, вибрируют и сталкиваются, пока не находят пару, а когда находят — происходит нечто чудесное… Они образуют связь!»

Видео: Amazon

Режиссером картины выступила Клэр Сканлон («Подстава»). Сценарий написала Сара Ротшильд («Вот это ночка!»). Продюсером ленты стала Элизабет Кантильон («Девушка, которая застряла в паутине», «Ангелы Чарли»), исполнительными продюсерами — актриса Лили Рейнхарт, Кэтрин Хагедорн и автор Али Хейзелвуд.

Роман начинался как фанфик по «Звездным войнам» об отношениях Рей и Кайло Рена. В 2018 году его опубликовали в сети под названием «Head Over Feet», а в 2021-м переработали в оригинальную книгу. Она продержалась 10 месяцев в списке бестселлеров The New York Times и была переведена на 40 языков.

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