Лили Рейнхарт и Том Бейтман в трейлере «Гипотезы любви»

По сюжету аспирантка-биолог Олив Смит (Лили Рейнхарт, «Ривердэйл») хочет доказать подруге, что не зациклена на бывшем, и целует незнакомого мужчину. Им оказывается профессор Адам Карлсен (Том Бейтман, «Убийство в Восточном экспрессе»), известный своим сложным характером. Олив и Адам вступают в фиктивные отношения, но неожиданно роман перерастает в нечто большее.