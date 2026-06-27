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Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Мировые сборы серии комедийно-пародийных фильмов «Очень страшное кино» перевалили отметку в 1 млрд долларов, сообщает Deadline. Такого результата франшиза добилась спустя 26 лет с момента выхода первой ленты. 

За три недели проката шестая часть «Очень страшного кино» собрала в мире 208,5 миллионов долларов, став прибыльным хитом. С вычетом затрат на маркетинг, бюджет ленты составил 30 млн долларов. 

Премьера «Очень страшного кино-6» состоялась 12 июня. К ролям Бренды и Синди вернулись главные актрисы франшизы Реджина Холл и Анна Фэрис. Фильм пародирует «Собирателя душ», «Улыбку», недавних «Грешников» и другие современные хорроры и блокбастеры 

Мировые сборы прошлых частей цикла: 

  • «Очень страшное кино» — 278 млн долларов; 
  • «Очень страшное кино-2» — 141,2 млн долларов; 
  • «Очень страшное кино-3» — 220,6 млн долларов; 
  • «Очень страшное кино-4» — 178,2 млн долларов; 
  • «Очень страшное кино-5» — 78,3 млн долларов. 

«Очень страшное кино-6» — первая комедия с рейтингом R, которая смогла преодолеть отметку в 100 миллионов долларов сборов с момента выхода «Улетных девочек» в 2017 году (общие сборы более 140 млн долларов). 

Первая часть «Очень страшного кино» вышла в 2000 году и стала хитом. Фильм, как и все последующие части, пародирует актуальные на момент выхода современные блокбастеры и хорроры и высмеивает социальные тренды. Братья Кинен Айвори Уайанс, Шон Уайанс и Марлон Уайанс создали франшизу и курировали ее до второй части. В 2026-м они вернулись к работе над киносериалом.

«Очень страшное кино» стала второй франшизой, преодолевшей отметку в 1 млрд долларов сборов по всему миру этим летом после «Дьявол носит Prada». «Афиша Daily» недавно выпустила материал, в котором перечислены все хорроры и прочие фильмы, спародированные в «Очень страшном кино-6».   

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