Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов

Первая часть «Очень страшного кино» вышла в 2000 году и стала хитом. Фильм, как и все последующие части, пародирует актуальные на момент выхода современные блокбастеры и хорроры и высмеивает социальные тренды. Братья Кинен Айвори Уайанс, Шон Уайанс и Марлон Уайанс создали франшизу и курировали ее до второй части. В 2026-м они вернулись к работе над киносериалом.