«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года

1 апреля из США стартовала миссия «Артемида-2». Корабль «Орион» совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлилось 9 дней, 1 час и 32 минуты — астронавты вернулись на Землю 11 апреля. Члены экипажа стали первыми людьми с 1972 года, которые покинули земную орбиту и успешно вернулись на Землю.