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«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года

Афиша Daily
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Фото: Alexander Andrews/Unsplash

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать атомную электростанцию на Луне до 2036 года. Она будет обеспечивать энергией лунную инфраструктуру для выполнения программы исследования спутника Земли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий проект указа президента России Владимира Путина.

Согласно документу, до 2036 года «Роскосмос» планирует безопасно завершить эксплуатацию МКС и развернуть Российскую орбитальную станцию для проведения научных экспериментов. В этот же период госкорпорация займется автоматическим исследованием Луны и доставкой образцов грунта на Землю.

После 2036 года ведомство рассчитывает вывести на орбиту космические аппараты, оснащенные ядерными энергетическими установками. Тогда же начнется этап поиска и освоения полезных ископаемых на Луне.

1 апреля из США стартовала миссия «Артемида-2». Корабль «Орион» совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлилось 9 дней, 1 час и 32 минуты — астронавты вернулись на Землю 11 апреля. Члены экипажа стали первыми людьми с 1972 года, которые покинули земную орбиту и успешно вернулись на Землю.

Позже астронавтка Кристина Кох, вошедшая в экипаж миссии, рассказала, что облетела вокруг Луны с фигуркой коровы. Так она воплотила в жизнь шутку папы, который говорил, что это единственный шанс заставить корову перепрыгнуть через Луну.

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