Умер экс-вокалист Blood, Sweat  &  Tears Дэвид Клейтон-Томас

В 1960-х он начал музыкальную карьеру, выступал с группой David Clayton-Thomas and the Fabulous Shays, а затем переехал в Нью-Йорк. Там в 1968 году он присоединился к Blood, Sweat & Tears — после того как группу покинул ее первый вокалист Эл Купер.