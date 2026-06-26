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Умер экс-вокалист Blood, Sweat  &  Tears Дэвид Клейтон-Томас

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Michael Putland/Getty Images

В возрасте 84 лет умер Дэвид Клейтон-Томас — бывший вокалист американской джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его представителя.

По его словам, канадский певец мирно скончался в больнице в Торонто. Причина смерти не уточняется.

Клейтон-Томас родился в Англии, а после Второй мировой войны его семья переехала в Торонто. В подростковом возрасте он остался без дома и несколько раз попадал в тюрьму.

В 1960-х он начал музыкальную карьеру, выступал с группой David Clayton-Thomas and the Fabulous Shays, а затем переехал в Нью-Йорк. Там в 1968 году он присоединился к Blood, Sweat & Tears — после того как группу покинул ее первый вокалист Эл Купер.

Его первый альбом, записанный с коллективом, стал невероятно популярен: по всему миру было продано более 10 млн его копий, релиз держался в американском чарте 109 недель и получил пять премий «Грэмми».

На пластинку, носившую то же название, что и группа, — «Blood, Sweat & Tears», — попали такие хиты, как «And When I Die», «You’ve Made Me So Very Happy» и «Spinning Wheel» — самая известная песня коллектива.

Затем вышли еще несколько успешных альбомов, включая «Blood, Sweat & Tears 3» и «Blood, Sweat & Tears 4». В 1972 году Клейтон-Томас покинул группу, устав от постоянных гастролей.

Позднее музыкант выпустил несколько сольных альбомов, а в 2000-х собрал в Торонто коллектив из десяти человек, с которым продолжал выступать. Он также сотрудничал с благотворительными организациями, помогавшими трудным подросткам, и в 2010 году опубликовал мемуары.

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