Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»

Словосочетание «сикс севен» впервые использовали в песне рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. В 2025 году брейнот-фраза, смысла которой не понимает никто, завирусилась сначала в США, а потом и в России. СМИ называли «сикс севен» настоящим феноменом, который сводит с ума учителей и родителей. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Недавно жест «сикс-севен» показал папа римский.