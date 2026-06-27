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Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Perdue Foods

В США компании Perdue Foods и John Soules Foods оказались в центре крупного судебного разбирательства из-за наггетсов в форме цифр «шесть» и «семь». В сети новость уже превратили в мем из-за тренда «сикс севен».

Perdue Foods выпустила свой продукт в мае 2026 года. Вскоре выяснилось, что их конкуренты, John Soules Foods, планируют представить похожую новинку в июле. Первая компания обвинила вторую в краже и подала на нее в суд для защиты своих прав.
 

© Soules Kitchen

Словосочетание «сикс севен» впервые использовали в песне рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. В 2025 году брейнот-фраза, смысла которой не понимает никто, завирусилась сначала в США, а потом и в России. СМИ называли «сикс севен» настоящим феноменом, который сводит с ума учителей и родителей. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Недавно жест «сикс-севен» показал папа римский. 

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