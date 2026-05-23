Папа римский снова показал жест «сикс севен»

Папа римский снова повторил жест «сикс-севен», которому его недавно научил один из католических священников.



В соцсетях опубликовали отрывок из трансляции Vatican Media. На нем понтифик едет в машине с открытым верхом по улицам города, приветствуя жителей. В этот момент он делает движения руками, связанные с мемом.



«На прошлой неделе папа Лев XIV прославился тем, что выучил [жест] 67. Сегодня в Ачерре, в Италии, он не стал ждать, пока его попросят — просто сделал это. Просто потому что. Он подхватил этот мем и сделал его своим. Вот это время», — написали в инстаграм*-аккаунте Catholic News Agenсy.