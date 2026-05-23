Эмеральд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»

Фото: Warner Bros.

Режиссер Эмеральд Феннелл рассказала, что из финальной версии ее фильма «Грозовой перевал» вырезали сцену, в которой героиня Марго Робби появляется с небритыми подмышками.

По словам постановщицы, этот момент был важен для реалистичного изображения эпохи. Феннелл призналась, что специально настояла на такой детали для Кэти.

Режиссер объяснила, что ее давно раздражает, как в исторических фильмах женщин показывают идеально гладкими, несмотря на эпоху, в которой еще не существовало современных стандартов ухода за телом.

«У Кэти были очень волосатые подмышки, и это было для меня невероятно важно. Но, к сожалению, сцена не вошла в фильм», — рассказала Феннелл. Она также пошутила, что во время просмотра экранизаций Джейн Остин постоянно задается вопросом: «Откуда у этих женщин вообще бритвы?» По ее словам, героини исторических драм часто выглядят слишком современно и стерильно.

Новая версия «Грозового перевала» вышла в 2026 году. Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Феннелл описывает свою работу как «сестру, а не близнеца» оригинального романа, подчеркивая, что не пыталась буквально перенести книгу на экран.

