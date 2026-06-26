Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале

Четверо мужчин преодолели 5000 километров в Тихом океане на весельной лодке без мотора и парусов
В Москве запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево»
Махершала Али появился в роли религиозного наемника в тизере «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»
Умер таджикский режиссер Бако Садыков
В этом году фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи, не состоится
Букингемский дворец перестанет быть основной резиденцией британского монарха
В Москве женщина спустилась на рельсы в метро за упавшим телефоном. Ей дали 5 суток ареста
Россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров
Pixar снимет короткометражку про Дори из «В поисках Немо»
Одинокие люди считают, что хуже понимают чувства других
Умер экс-вокалист Blood, Sweat  &  Tears Дэвид Клейтон-Томас
Приложение Telega перестанет работать с 1 июля
«ВкусВилл» займет часть площади магазина-ресторана «Армения» на Тверской улице в Москве
В Абу-Даби построят по проекту Фрэнка Гери центр искусств на 6000 зрителей
Москву в начале июля ждет 30-градусная жара, на смену которой придут грозы с ливнями
Ученые с помощью ИИ расшифровали древний свиток, пострадавший от извержения Везувия
Wildberries ввел платную отмену заказов
Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «Двенадцати стульев»
Вышел новый сезон подкаста «КультТех» — о том, как приложения меняют жизнь и психику человека
Режиссер «Рататуя» Брэд Берд сообщил, что не планирует снимать продолжение мультфильма
Блюда поваров-победителей конкурса «Лукойла» попадут в меню кафе на АЗС
Утку Мерлина — неофициального маскота сборной Мексики — не пустили на матч ЧМ
Канада теперь может участвовать в «Евровидении»
В Японии открылся храм плюшевых игрушек
Ученые: сплетники и манипуляторы чаще заводят семьи и отношения
Звезды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли воссоединятся в драме «Ты заслуживаешь знать»
Расселл Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «До последнего грамма»
На Тайване прошел арбузный карнавал. Местные жители нарядили более тысячи ягод

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Kevin Winter/Getty Images

Netflix снимет новый сериал с участием Милли Бобби Браун и Дэвида Харбора. Производством займется А24, пишет Deadline.

Актеры вновь сыграют отца и дочь. Это будет их первое совместное появление на экране со времен съемок в сериале «Очень странные дела». По сюжету бывший агент ФБР вынужден вернуться к работе, когда его дочь (тоже агент ФБР) бесследно исчезает во время секретной миссии. Сценарий к шоу напишет Джек Торн («Переходный возраст»).

Недавно Харбор уже намекал на сотрудничество с Браун. «Вы будете видеть меня и Милли чаще. 10 лет нам было недостаточно. Между нами существует особая связь. Я люблю ее, она любит меня», — сказал Харбор.

В 2025 году СМИ писали, что Браун подала жалобу на Харбора, обвинив его в «издевательствах и преследовании». В тексте не было упоминаний о сексуализированном насилии. По данным Daily Mail, Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование.

Чтобы развеять слухи, Netflix организовал совместное появление актеров на премьере финального сезона в Лос-Анджелесе. Харбор и Браун по-дружески общались на красной дорожке: обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. В интервью Браун рассказала, что ей повезло иметь такого партнера по съемкам, как Харбор. В соцсетях задавались вопросом, была ли вся история выдумкой СМИ.

Расскажите друзьям