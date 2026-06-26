Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале

Netflix снимет новый сериал с участием Милли Бобби Браун и Дэвида Харбора. Производством займется А24, пишет Deadline.
Актеры вновь сыграют отца и дочь. Это будет их первое совместное появление на экране со времен съемок в сериале «Очень странные дела». По сюжету бывший агент ФБР вынужден вернуться к работе, когда его дочь (тоже агент ФБР) бесследно исчезает во время секретной миссии. Сценарий к шоу напишет Джек Торн («Переходный возраст»).
Недавно Харбор уже намекал на сотрудничество с Браун. «Вы будете видеть меня и Милли чаще. 10 лет нам было недостаточно. Между нами существует особая связь. Я люблю ее, она любит меня», — сказал Харбор.
В 2025 году СМИ писали, что Браун подала жалобу на Харбора, обвинив его в «издевательствах и преследовании». В тексте не было упоминаний о сексуализированном насилии. По данным Daily Mail, Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование.
Чтобы развеять слухи, Netflix организовал совместное появление актеров на премьере финального сезона в Лос-Анджелесе. Харбор и Браун по-дружески общались на красной дорожке: обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. В интервью Браун рассказала, что ей повезло иметь такого партнера по съемкам, как Харбор. В соцсетях задавались вопросом, была ли вся история выдумкой СМИ.