Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале

В 2025 году СМИ писали, что Браун подала жалобу на Харбора, обвинив его в «издевательствах и преследовании». В тексте не было упоминаний о сексуализированном насилии. По данным Daily Mail, Браун обратилась в суд еще до начала съемок последнего сезона, после чего Netflix провел внутреннее расследование.