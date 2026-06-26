В Москве женщина спустилась на рельсы в метро за упавшим телефоном. Ей дали 5 суток ареста

В марте суд дал 15 суток ареста мужчине, повредившему стойку информации и продажи сувениров на станции метро «Комсомольская». Пьяный пассажир подошел к стойке и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.