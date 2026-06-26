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В Москве женщина спустилась на рельсы в метро за упавшим телефоном. Ей дали 5 суток ареста

Афиша Daily
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Фото: Dekler Ph/Unsplash

В столице женщина получила пять суток ареста за то, что спустилась на рельсы в метро из-за упавшего телефона. Инцидент произошел 25 июня на станции «Киевская» Кольцевой линии метро, пишет Агентство городских новостей «Москва».

По данным суда, пассажирку зовут Элея Лорье Пейрак. Наказание ей назначили за нарушение требований транспортной безопасности.

В марте суд дал 15 суток ареста мужчине, повредившему стойку информации и продажи сувениров на станции метро «Комсомольская». Пьяный пассажир подошел к стойке и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.

Недавно другая жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью. Инцидент произошел на станции «Авиамоторная».

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