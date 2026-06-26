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Блюда поваров-победителей конкурса «Лукойла» попадут в меню кафе на АЗС

Афиша Daily
1 мин на чтение

АЗС «Лукойл» провели второй всероссийский гастрономический конкурс «Арена вкусов». Лучшие повара со всей страны соревновались за право добавить свои фирменные блюда в меню сети кафе LukCafe.

В финал вышли 25 участников из 14 городов. В промежуточном этапе они обошли более 300 претендентов.

Победителей определили в трех номинациях — стритфуд, паназия и завтраки. Их работу оценивало профессиональное жюри. В него вошли известные бренд-шефы: Владислав Пискунов («Матрешка»), Марина Наумова (основательница петербургского «Шеф Маруся и Ко»), Алексей Волков («Lea» и «Поле»), а также Халит Тайрекбяров, представляющий саму сеть.

«На конкурсе я увидел энергию, горящие глаза и желание победить. Несмотря на то что в состязаниях участвовали и любители, была очень вкусная еда, интересные блюда и сочетания», — рассказал член жюри, бренд-шеф ресторанов «Lea» и «Поле», основатель фокаччерии Solo No Алексей Волков.

Он добавил, что много путешествует на автомобиле, и для него LukCafe — островок гарантированного вкуса. «Стал замечать, что появляется очень много новинок, особенно хочу отметить, что для меня хорошая кухня — это хорошая команда», — поделился бренд-шеф.
 

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