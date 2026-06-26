Блюда поваров-победителей конкурса «Лукойла» попадут в меню кафе на АЗС

Он добавил, что много путешествует на автомобиле, и для него LukCafe — островок гарантированного вкуса. «Стал замечать, что появляется очень много новинок, особенно хочу отметить, что для меня хорошая кухня — это хорошая команда», — поделился бренд-шеф.

