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Канада теперь может участвовать в «Евровидении»

Афиша Daily
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Фото: Sheba Also

Канада получила право участвовать в «Евровидении». Об этом стало известно из пресс-релиза Европейского вещательного союза (EBU). 

Национальный вещатель Канады (CBC/Radio-Canada) стал полноправным членом Европейского вещательного союза — это и дает Канаде право участвовать в конкурсе «Евровидение». Собирается ли страна выставлять своих артистов, пока неизвестно. Представитель канадского вещателя Леон Мар пока не прокомментировал эту возможность, но пообещал рассказать подробности позже. 

Канада никогда не участвовала в конкурсе. Но канадская исполнительница Селин Дион представляя Швейарию в 1988 году одержала победу на «Евровидении» с песней «Ne partez pas sans moi». Певица представляла Швейцарию.

Весной песня «Choke Me» («Задуши меня»), с которой на «Евровидении» выступала румынка Александра Кэпэцэнеску, вызвала резкую критику со стороны правозащитников и медиков.   

«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. 

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