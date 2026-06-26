Канада теперь может участвовать в «Евровидении»

Канада получила право участвовать в «Евровидении». Об этом стало известно из пресс-релиза Европейского вещательного союза (EBU).
Национальный вещатель Канады (CBC/Radio-Canada) стал полноправным членом Европейского вещательного союза — это и дает Канаде право участвовать в конкурсе «Евровидение». Собирается ли страна выставлять своих артистов, пока неизвестно. Представитель канадского вещателя Леон Мар пока не прокомментировал эту возможность, но пообещал рассказать подробности позже.
Канада никогда не участвовала в конкурсе. Но канадская исполнительница Селин Дион представляя Швейарию в 1988 году одержала победу на «Евровидении» с песней «Ne partez pas sans moi». Певица представляла Швейцарию.
Весной песня «Choke Me» («Задуши меня»), с которой на «Евровидении» выступала румынка Александра Кэпэцэнеску, вызвала резкую критику со стороны правозащитников и медиков.
«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.