Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «Двенадцати стульев»

Новая картина Сарика Андреасяна — не первая попытка перенести культовый роман Ильфа и Петрова на экран, ведь за всю историю кинематографа книга адаптировалась около 20 раз в разных странах мира. В России самыми известными остаются две советские классические ленты: двухсерийный фильм Леонида Гайдая 1971 года с Арчилом Гомиашвили и музыкальный четырехсерийный телеспектакль Марка Захарова 1976 года с Андреем Мироновым.