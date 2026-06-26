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Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «Двенадцати стульев»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ТО «Экран»

Сарик Андреасян планирует выпустить новую экранизацию культового романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Съемки начнутся летом 2027 года, написал режиссер в своих соцсетях. 

Сейчас идет кастинг и работа над сценарием. Кто снимется в ленте, пока неизвестно.

Действие романа «Двенадцать стульев» происходит весной и летом 1927 года. В центре сюжета — бывший дворянин Ипполит Воробьянинов и аферист Остап Бендер, которые путешествуют по стране в поисках фамильных бриллиантов, зашитых в один из стульев мадам Петуховой.

Сейчас Андреасян занят на съемках экранизации «Войны и мира» Льва Толстого. Фильм выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. В роли Наташи Ростовой на экране появится Полина Гухман. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина — Матвей Лыков, Николая Ростова — Александр Метелкин, а Соню — Таисья Калинина. Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер, а Элен Курагиной — Лиза Моряк.

Новая картина Сарика Андреасяна — не первая попытка перенести культовый роман Ильфа и Петрова на экран, ведь за всю историю кинематографа книга адаптировалась около 20 раз в разных странах мира. В России самыми известными остаются две советские классические ленты: двухсерийный фильм Леонида Гайдая 1971 года с Арчилом Гомиашвили и музыкальный четырехсерийный телеспектакль Марка Захарова 1976 года с Андреем Мироновым.

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