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Расселл Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «До последнего грамма»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Vertical/YouTube

На ютуб-канале Vertical вышел трейлер фильма «До последнего грамма» («The Weight»), в котором главные роли исполнили Расселл Кроу («Гладиатор») и Итан Хоук («Голубая луна»). Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 18 сентября.

Она расскажет о мужчине по имени Сэмюэл, которого разлучили с дочерью. Герой оказался в тюремном лагере. Чтобы выбраться оттуда, он принимает предложение спуститься в шахту вместе с опасными преступниками и вывезти оттуда золото.

Видео: Vertical/YouTube

Режиссером картины выступил дебютант Подрик МакКинли. Действие фильма развернулось во времена Великой депрессии. Кроу досталась роль начальника тюрьмы, предложившего Сэмюэлу сделку.

В сюжете рассказывается, как главной угрозой заключенных становятся не суровые природные условия, а предательство и жестокость внутри группы. Их провоцирует жадность и подозрительность.

В актерский состав проекта вошли Джулия Джонс, Остин Амелио, Ави Нэш, Сэм Хейзелдин и другие артисты. Сценарий написали Мэттью Буи и Шелби Гейнс на основе истории, придуманной Буи, Лео Шерманом и Мэттью Чапманом. 
 

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