Расселл Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «До последнего грамма»

Она расскажет о мужчине по имени Сэмюэл, которого разлучили с дочерью. Герой оказался в тюремном лагере. Чтобы выбраться оттуда, он принимает предложение спуститься в шахту вместе с опасными преступниками и вывезти оттуда золото.