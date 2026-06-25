Расселл Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «До последнего грамма»

На ютуб-канале Vertical вышел трейлер фильма «До последнего грамма» («The Weight»), в котором главные роли исполнили Расселл Кроу («Гладиатор») и Итан Хоук («Голубая луна»). Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 18 сентября.
Она расскажет о мужчине по имени Сэмюэл, которого разлучили с дочерью. Герой оказался в тюремном лагере. Чтобы выбраться оттуда, он принимает предложение спуститься в шахту вместе с опасными преступниками и вывезти оттуда золото.
Режиссером картины выступил дебютант Подрик МакКинли. Действие фильма развернулось во времена Великой депрессии. Кроу досталась роль начальника тюрьмы, предложившего Сэмюэлу сделку.
В сюжете рассказывается, как главной угрозой заключенных становятся не суровые природные условия, а предательство и жестокость внутри группы. Их провоцирует жадность и подозрительность.
В актерский состав проекта вошли Джулия Джонс, Остин Амелио, Ави Нэш, Сэм Хейзелдин и другие артисты. Сценарий написали Мэттью Буи и Шелби Гейнс на основе истории, придуманной Буи, Лео Шерманом и Мэттью Чапманом.