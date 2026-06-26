Москву в начале июля ждет 30-градусная жара, на смену которой придут грозы с ливнями

На следующей неделе в Москве начнется новая волна потепления. Июль начнется с 30-градусной жары, однако этот период аномального зноя окажется непродолжительным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных дождей и гроз. Днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов.
«3 июля атмосфера может „выстрелить“ — провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом, сильными грозовыми ливнями (за сутки может вылиться до 65 миллиметров, или ¾ месячной нормы!) и понижением дневной температуры до 19–24 градусов», — добавил Тишковец.
Он отметил, что предварительно грядущий июль в центральной части России будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. Осадков при этом выпадет меньше обычного.