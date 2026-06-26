В Абу-Даби построят по проекту Фрэнка Гери центр искусств на 6000 зрителей

В Абу-Даби построят центр искусств по проекту Фрэнка Гери — одного из важнейших современных архитекторов и основателя деконструктивизма в архитектуре, который умер в прошлом году. Об этом сообщает Time Out со ссылкой на Департамент культуры и туризма Абу-Даби.