В Абу-Даби построят по проекту Фрэнка Гери центр искусств на 6000 зрителей

В Абу-Даби построят центр искусств по проекту Фрэнка Гери — одного из важнейших современных архитекторов и основателя деконструктивизма в архитектуре, который умер в прошлом году. Об этом сообщает Time Out со ссылкой на Департамент культуры и туризма Абу-Даби.
Dar al Funoon Abu Dhabi («Дом искусств») появится на острове Саадият — в культурном районе эмирата. В центре будут проходить самые разные события — от оперы и балета до театральных постановок и концертов. Открытие площадки для посетителей запланировано на 2030 год.
Архитектурная концепция Dar al Funoon навеяна музыкой и исполнительскими искусствами, отметили в Abu Dhabi Media Office. У здания будет прозрачный фасад, который символизирует открытость Абу-Даби к творчеству и культурному обмену.
Центр искусств сможет вместить до 6000 гостей. В нем будет предусмотрен театр на 2000 мест, амфитеатр на 3500 человек, студийный театр на 400 мест и камерная джазовая площадка для 250 гостей.
В Dar al Funoon Abu Dhabi обещают насыщенный календарь выступлений и культурных программ на все 365 дней в году. В планах также долгосрочные резиденции для художников, партнерства с международными гастрольными проектами и совместные постановки с ведущими мировыми культурными институциями.
Фрэнк Гери умер в декабре прошлого года в возрасте 96 лет. Он одним из первых увидел потенциал компьютерного проектирования и стал пионером деконструктивизма. Его самым знаменитым произведением остается Музей Гуггенхайма в Бильбао.