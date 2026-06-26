Ученые с помощью ИИ расшифровали древний свиток, пострадавший от извержения Везувия



В трактате автор обсуждает понятие практической мудрости — совокупности интеллектуальных действий, которые помогают человеку совершать правильный выбор. Философ также предостерегает от того, чтобы принимать решения, руководствуясь страстью, которая мешает разуму регулировать поведение.



В одном из фрагментов сказано: «Мы будем исследовать нечто, но не постигнем его, если каким-либо образом отступим от самих себя и от собственной природы». Эксперты полагают, что под «собственной природой» автор имеет в виду человеческую рациональность и врожденную склонность к добру.