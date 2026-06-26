Ученые с помощью ИИ расшифровали древний свиток, пострадавший от извержения Везувия

Университет Кентукки с помощью технологии машинного зрения расшифровал сохранившуюся часть одного из древних свитков, который пострадал во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.
Ученые развернули и прочитали около 20 столбцов текста свитка. Пергамент обнаружили на вилле тестя Гая Юлия Цезаря в древнем городе Геркуланум на юге Италии. Родственник правителя был консулом и цензором Рима, его звали Луций Кальпурний Пизон Цезонин.
Расшифрованный текст представляет собой философский трактат, посвященный этике, искусствам и человеческому поведению. Эксперты предполагают, что он может принадлежать Хрисиппу — третьей главе стоической школы, чьи труды почти не дошли до нашего времени.
В трактате автор обсуждает понятие практической мудрости — совокупности интеллектуальных действий, которые помогают человеку совершать правильный выбор. Философ также предостерегает от того, чтобы принимать решения, руководствуясь страстью, которая мешает разуму регулировать поведение.
В одном из фрагментов сказано: «Мы будем исследовать нечто, но не постигнем его, если каким-либо образом отступим от самих себя и от собственной природы». Эксперты полагают, что под «собственной природой» автор имеет в виду человеческую рациональность и врожденную склонность к добру.
На вилле чиновника обнаружили 600 папирусов. Они несколько веков находились под застывшей лавой, камнями и пеплом. Из-за того, что они обуглены, они очень хрупкие — рассыпаются даже при легком прикосновении. Из-за прошлых попыток раскрыть свитки начиная с середины XVIII века часть документов были или уничтожены, или стали нечитаемыми.
С помощью алгоритмов волонтерского проекта Vesuvius Challenge удалось прочитать фрагменты свитков общей длиной почти полтора метра. В 2023-м прочитали одно слово, потом смогли считать несколько фраз, и теперь им удалось расшифровать 230 столбцов на нескольких папирусах.
Ученые отметили, что свитки с виллы тестя Гая Юлия Цезаря удалось раскрыть и прочитать, потому что они не сгорели, а обуглились. Многие библиотеки в соседних Помпеях, к сожалению, полностью сгорели.
Недавно ученые испекли хлеб на закваске из дрожжей, найденных в мумии возрастом 5000 лет. Сырье взяли из останков знаменитого «ледяного человека» Эци.