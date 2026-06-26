Режиссер «Рататуя» Брэд Берд сообщил, что не планирует снимать продолжение мультфильма

Решение Берда отказаться от сиквела идет вразрез с нынешней стратегией крупных студий, которые активно развивают свои главные хиты, и в ближайшие годы зрителей ждет целая волна громких возвращений. Уже в 2026 году на экраны выйдут пятая часть культовой «Истории игрушек» и очередные приключения «Миньонов», а в 2027 году состоятся долгожданные премьеры третьей части «Холодного сердца» и «Шрека-5».