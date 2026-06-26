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Режиссер «Рататуя» Брэд Берд сообщил, что не планирует снимать продолжение мультфильма

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Walt Disney Pictures

Режиссер «Рататуя» Брэд Берд отказался от идеи снимать сиквел. В интервью Collider он рассказал, что его часто спрашивали о возможности продолжения фильма 2007 года, но он не готов к этому.

«Они прощупывали почву, чтобы посмотреть на мою реакцию. Могли в шутку, но вполне серьезно спросить: „Ну что, взялся бы?“ А я отвечал: „Нет, мы уже рассказали эту историю“», — поделился Берд.

Действие в мультфильме разворачивается в Париже. По сюжету крысенок Реми (мечтает стать шеф-поваром в ресторане Огюста Гюсто и пытается достичь своей цели, заключив неожиданный союз с уборщиком ресторана Альфредо Лингвини.

Брэд Берд подчеркнул: хоть снимать вторую часть «Рататуя» он и не планирует, но не возражает против развития вселенной «Суперсемейки». Сейчас режиссер работает над сценарием третьей части анимационной франшизы, премьера которой запланирована на 2028 год.

Решение Берда отказаться от сиквела идет вразрез с нынешней стратегией крупных студий, которые активно развивают свои главные хиты, и в ближайшие годы зрителей ждет целая волна громких возвращений. Уже в 2026 году на экраны выйдут пятая часть культовой «Истории игрушек» и очередные приключения «Миньонов», а в 2027 году состоятся долгожданные премьеры третьей части «Холодного сердца» и «Шрека-5».

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