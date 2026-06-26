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Одинокие люди считают, что хуже понимают чувства других

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Adityamadhav83

Одинокие люди считают себя не такими эмпатичными, как неодинокие. К такому выводу пришли ученые из США после исследования влияния медитации любящей доброты (МЛ) и мышечного расслабления на состояние людей.  

В исследовании участвовали 108 человек. Их поделили на две группы. 55 испытуемых практиковали медитацию любящей доброты, суть которой в пробуждении добрых чувств и сострадания к себе и другим. Вторая, 53 человека, выполняла упражнения прогрессивной мышечной релаксации — расслабляла различные мышцы тела и снимала телесные зажимы. Эксперимент длился четыре недели. 

Уровень одиночества и личностной эмпатии у участников измеряли до практик, после них и через шесть месяцев. Кроме того, 54 участника прошли МРТ головного мозга: ученые оценивали их нейронные реакции во время задания, связанного с восприятием боли у себя и другого человека.

Выяснилось, что и медитация, и телесное расслабление снижали одиночество, но не влияли на эмпатию. Это опровергло гипотезу о том, что медитация любящей доброты снижает одиночество за счет повышения эмпатии. 

При этом одинокие участники считали себя менее эмпатичными, хотя сканирование мозга не показало у них нарушений эмпатической реакции. То есть их способность к переживанию не отличается от других. 

Ученые полагают, что в борьбе с одиночеством может помочь изменение восприятия социальных взаимодействий и собственного отношения к ним.

С 26 по 27 июня москвичи смогут расслабиться и улучшить состояние сознания на двухдневном марафоне-медитации с эмбиент-сетами от техно-музыкантов. 

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