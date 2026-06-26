Одинокие люди считают, что хуже понимают чувства других

Уровень одиночества и личностной эмпатии у участников измеряли до практик, после них и через шесть месяцев. Кроме того, 54 участника прошли МРТ головного мозга: ученые оценивали их нейронные реакции во время задания, связанного с восприятием боли у себя и другого человека.