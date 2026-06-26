Wildberries ввел платную отмену заказов

В маркетплейсе Wildberries ввели платную отмену заказов, сообщает издание Shopper’s.



Стоимость отмены составит от 50 до 100 рублей за один товар в зависимости от города. Функция будет доступна на любом этапе. Раньше отказаться от заказа в Wildberries можно было либо сразу после оформления, пока он не был передан в сборку, либо в пункте выдачи после его получения.