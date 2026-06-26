Самца утки по имени Мерлин не пустили на матч чемпионата мира по футболу, сообщает AP News.
Мерлин — неофициальный маскот Мексики на ЧМ. Его одевают в цвета национальной сборной. Хозяева привезли селезня к стадиону, но организаторы отказались пускать его на матч Мексики против Чехии.
Многочисленные поклонники Мерлина и просто болельщики призвали FIFA пустить птицу на матч. Но, согласно правилам организации, животным запрещено присутствовать на играх чемпионата мира.
«Эти последние несколько дней были сумасшедшими, мы никогда не перестанем быть благодарными за то, что пережили. Все поражены Мерлином», — прокомментировала ситуацию хозяйка утки Карла Гомес.
Матч Мексики против Чехии на чемпионате мира по футболу прошел 25 июня. Сборная Мексики одержала победу со счетом 3:0.
Криштиану Роналду недавно поставил рекорд — он стал первым футболистом в истории, который забил голы на шести чемпионатах мира.