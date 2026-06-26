Приложение Telega перестанет работать с 1 июля

«Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам. Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учетом этого принято решение закрыть Телегу с 1 июля», — написали они.