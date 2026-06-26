Приложение Telega перестанет работать с 1 июля

Неофициальный клиент мессенджера Telegram — приложение Telega — прекратит работу с 1 июля. Об этом сообщили разработчики.
«Мы приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный и безопасный доступ к связи и своим аккаунтам. Но в формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учетом этого принято решение закрыть Телегу с 1 июля», — написали они.
Сервис запустили в апреле 2025 года. Аудитория приложения в России выросла в феврале, когда Telegram начал работать со сбоями из-за блокировок. Ограничительные меры Роскомнадзор объяснял попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.