У Telegram вновь произошел массовый сбой в России

Афиша Daily
Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

У российских пользователей снова перестал работать Telegram. Информация подтверждается на сайтах Downdetector и «Сбой.рф».

Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Московской области и Петербурга. Многие отмечают, что у них не открывается веб-версия мессенджера. Telegram также не функционирует со сменой IP и прокси. Доля неудачных запросов дошла до 100%.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. В ведомстве посчитали, что мессенджер используют для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. 

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.

31 марта Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России. Администрация мессенджера начала рассылать уведомления, что в ближайшее время оформление подписки в России может стать технически невозможным. СМИ сообщали, что мессенджер начнут блокировать с 1 апреля. При этом гендиректор ComNews Group Леонид Коник говорил, что полностью заблокировать Telegram, чтобы нельзя было отправлять и получать сообщения, невозможно без отключения России от мирового интернета. 

Расскажите друзьям