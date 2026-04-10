У Telegram вновь произошел массовый сбой в России

31 марта Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России. Администрация мессенджера начала рассылать уведомления, что в ближайшее время оформление подписки в России может стать технически невозможным. СМИ сообщали, что мессенджер начнут блокировать с 1 апреля. При этом гендиректор ComNews Group Леонид Коник говорил, что полностью заблокировать Telegram, чтобы нельзя было отправлять и получать сообщения, невозможно без отключения России от мирового интернета.