Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России.
Администрация мессенджера начала рассылать уведомления, что в ближайшее время оформление подписки в России может стать технически невозможным.
«Пока еще сохраняется возможность предоплатить 2 года подписки со скидкой 57% — всего за 2 990 ₽», — говорится в сообщении.
С 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Операторы «большой четверки» получили указание от главы Минцифры Максутаа Шадаева запретить эту функцию. По данным РБК, в качестве причины операторам указали на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.
С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в России запрещена реклама в Telegram и YouTube. Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц.
11 марта у Telegram произошел массовый сбой. Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщали пользователи из Москвы, Петербурга, Республики Марий Эл, Свердловской области, Краснодарского края. У многих также не открывалась веб-версия мессенджера.