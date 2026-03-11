У Telegram массовый сбой в России

Недавно в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в России запрещена реклама в Telegram и YouTube. Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц.