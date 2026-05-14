В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67

«Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке — школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики. Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения», — сообщили агентству в администрации Перми.



Ранее «67», или «six-seven», стало популярным мемом среди подростков по всему миру. Вирусная фраза появилась из песни рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. Что она означает, точно неизвестно.