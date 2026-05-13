Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле

В Москве запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА
Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека
Москвичка обустроила сад на крыше супермаркета. Видео с ним завирусилось — и сад вскоре уничтожили
Netflix выпустит комедию «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером
Консультанта по работе с зависимостями приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри
ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза
«Два мяча» выпустили новую коллекцию кед со «Смешариками»
Пассажиры еще одного круизного корабля застряли на борту из-за инфекции — на этот раз норавируса
Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%
Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав на презентации альбома «Donda»
Питер Джексон снимет новый фильм по «Приключениям Тинтина»
Письмо принцессы Дианы продадут на аукционе. В нем она говорит, что хочет стать танцовщицей
69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года
Полнометражный фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за иска о правах на персонажей
«У нас остались незавершенные дела»: Маколей Калкин вспоминает Кэтрин О’Хару
На крыше кинотеатра «Октябрь» может появиться высотная стеклянная надстройка
В Сингапуре арестовали мужчину, который звонил в полицию и молчал
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Дикий лес» от студии Laika
«Футбол ― это жизнь!»: Кристо Фернандес из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом
FKA Twigs сыграет Жозефину Бейкер в новом биографическом фильме
Второй сезон «Асоки» выйдет в начале 2027 года
На Большой Полянке закрылась аптека, которая проработала почти 200 лет
Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда
В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов
Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году
Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Apple TV/YouTube

Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме Netflix под названием «Вопрос времени» («A Matter of Time»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину поставит Гарри Брэдбир по сценарию, написанному Джастином Хейтом, Мэделин Джордж, Питером Бирном и Саймоном Бофоем. В актерский состав ленты войдет также Белла Маклин.

Сюжет ленты будет строиться вокруг «необычного ангела», который спускается с небес, чтобы вдохновить замкнутого человека изменить свою жизнь ради блага общества. Герой соглашается и обретает новый смысл существования, что ведет его к роману, способному в действительности изменить ход истории.

Продюсерами проекта выступят Дебра Хейворд и Ларри Марк. Исполнительным продюсером будет Майкл Дрейер. Созданием картины займется студия Sony Pictures.

Бен Стиллер готовится к релизу комедии «Знакомство с родителями-4». Кроме того, у него в работе еще один проект — мини-сериал «The Off Weeks» с Джессикой Честейн и Ричардом Гиром. Его выпустит Apple TV+.

Расскажите друзьям