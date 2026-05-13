Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле

Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме Netflix под названием «Вопрос времени» («A Matter of Time»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину поставит Гарри Брэдбир по сценарию, написанному Джастином Хейтом, Мэделин Джордж, Питером Бирном и Саймоном Бофоем. В актерский состав ленты войдет также Белла Маклин.
Сюжет ленты будет строиться вокруг «необычного ангела», который спускается с небес, чтобы вдохновить замкнутого человека изменить свою жизнь ради блага общества. Герой соглашается и обретает новый смысл существования, что ведет его к роману, способному в действительности изменить ход истории.
Продюсерами проекта выступят Дебра Хейворд и Ларри Марк. Исполнительным продюсером будет Майкл Дрейер. Созданием картины займется студия Sony Pictures.