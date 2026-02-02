Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Американский актер Джон Чо, известный по фильму «Гароль и Кумар», снимется с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в мини-сериале «The Off Weeks». Об этом сообщил Deadline.

Чо дополнит актерский состав проекта наряду с Арианом Моайедом, Анналей Эшфорд и Ричардом Гиром. Какую роль сыграет Чо, не уточняется.

Сериал выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Проект расскажет историю профессора писательского мастерства Гаса Адлера, чей развод превратил его жизнь в хаос.

По сюжету, герой изо всех сил пытается удержаться на плаву в рабочие недели, когда он опекает своих детей. Но в нерабочие недели он влюбляется в загадочную женщину Стеллу Уэст, чье появление ставит будничные обязанности Гаса и его желания в роковое столкновение.

В шоу будет восемь эпизодов, их режиссером режиссером станет Майкл Шоуолтер. Шоураннером сериала выступит Алисса Наттинг. Оба кинематографиста числятся исполнительными продюсерами сериала наряду со Стиллером и Честейн.

Стиллер и Честейн ранее сотрудничали в работе над анимационным фильмом «Мадагаскар-3» — они озвучили льва Алекса и ягуара Джию. Стиллер и Шоуолтер также работали вместе над мини-сериалом «Психиатр по соседству».

Над «The Off Weeks» работают продюсеры Джон Лешер из Red Hour, Келли Кармайкл из Freckle Films, Джордана Моллик, Пол Ли и Габриэль Фишер из Wiip, Аллен Фишер, Питер Принципато и Брайан Стейнберг из Artists First и Дин Бакопулос.

