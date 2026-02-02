Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»

По сюжету, герой изо всех сил пытается удержаться на плаву в рабочие недели, когда он опекает своих детей. Но в нерабочие недели он влюбляется в загадочную женщину Стеллу Уэст, чье появление ставит будничные обязанности Гаса и его желания в роковое столкновение.