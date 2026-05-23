Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store

Россия опередила все страны по количеству удаленных приложений из App Store в прошлом году. Об этом стало известно из отчета компании.



Apple отметила, что удаляет приложения только по требованию властей стран. За 2025 год по требованию Роскомнадзора из магазина Apple убрали 1213 приложений. Большинство из них — VPN-сервисы.



Вслед за Россией больше всего сервисов и игр попросили удалить власти Вьетнама — 335. В континентальном Китае — 196, в Южной Корее — 108, в Индии — 54. В 2024 году из российского App Store удалили 171 приложение, в 2023-м — 12, в 2022-м — 7, отмечает РБК.



