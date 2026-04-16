Приложение Zaycev.Net возглавило топ российского App Store

Афиша Daily
Иллюстрация: Zaycev.Net

Cервис Zaycev.Net вышел на первое место среди бесплатных музыкальных приложений в российском App Store.

Он обогнал «Яндекс Музыку», «VK Музыку», Shazam и SoundCloud. В общем рейтинге бесплатных приложений для App Store в России Zaycev.Net занимает 21-ю строчку.

Рост популярности сервиса вызван возможностью слушать в нем музыку офлайн и без цензурных ограничений, пишет издание The Geek. Приложения доступно на платформах iOS, Android и в веб-версии. Бесплатная версия предоставляется  с рекламой, подписка для доступа к приложению без нее стоит 99 рублей в месяц.

Zaycev.Net начал работать в 2004 году. На сайте можно слушать и скачивать музыку. 


Недавно корейский мессенджер KakaoTalk занял седьмое место в топе бесплатных приложений российского App Store. В категории «Социальные сети» сервис оказался на второй строчке. Профильные блогеры объясняют это ограничением работы Telegram в России.

