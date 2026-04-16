Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»

Кинокомпания Paramount опубликовала первый трейлер фильма «Знакомство с родителями-4». Картина выйдет в мировой кинопрокат в День благодарения, 25 ноября.
В ролике Генри (Скайлер Гисондо, «Супермен») знакомит свою девушку Оливию (Ариана Гранде, «Злая: Сказка о ведьме Запада») с родителями — уже полюбившимися зрителям Грегом и Пэм Факерами, которых вновь сыграли Бен Стиллер и Тери Поло.
Героиня Гранде рассказывает о карьере, спасает поперхнувшегося отца своего парня и отправляется с будущими родственниками на велосипедные гонки. Персонаж Бена Стиллера, в свою очередь, убежден, что Оливия манипулирует его наивным сыном. Сам же Генри как раз планирует сделать возлюбленной предложение.
Ранее студия выпустила тизер, в котором героиня Гранде проходит проверку на детекторе лжи: на ее пальцы надеты датчики, а родственники Генри задают ей вопросы.
Помимо Стиллера и Поло во франшизу вернулись Роберт Де Ниро в образе отца Пэм и Оуэн Уилсон в роли бывшего жениха Пэм.
Режиссерское кресло вновь занял Джон Гамбург, соавтор предыдущих трех частей серии. Постановщик фильма «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» Джей Роуч станет продюсером ленты.
Другими продюсерами фильма будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Де Ниро, Стиллер, Джон Лешер из Red Hour Films и Гамбург. Курировать съемки со стороны студии Universal возьмутся Мэтт Рейлли и Жаклин Гарелл.
Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грега с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грега перед свадьбой пары.
Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как проходит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому моменту Пэм и Грег уже стали родителями.